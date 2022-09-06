Celal Şengör adliyede

Celal Şengör, 23 Mayıs 2022'de katıldığı programda kullandığı sözler nedeniyle "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlere alenen aşağılama" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifadesini vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Avukatı Celal Ülgen ile gazeteci Fatih Altaylı, emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz ve yazar Orhan Bursalı da destek için yanında yer aldı. Şengör ifadesini vermek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'na çıktı.