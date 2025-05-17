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Celal Şengör hakkında iddianame hazırlandı

Prof. Dr. Celal Şengör hakkında, sosyal medyada paylaşılan görüntülerindeki sözleri nedeniyle, 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

AA17 Mayıs 2025 Cumartesi 16:12 - Güncelleme:
Celal Şengör hakkında iddianame hazırlandı
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Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 20 Kasım 2024 tarihinden önce, tarihi tam olarak tespit edilemeyen bir zamanda, pek çok kullanıcı tarafından sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılan ve şüpheli Şengör'ün görüldüğü bir video içeriğinde, Türk milletinin zekasına yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Şüpheli hakkında "Türk milletini alenen aşağılama" suçundan Adalet Bakanlığınca 12 Mayıs'ta soruşturma izni verildiği iddianamede kaydedildi.

İddianamede, şüphelinin alınan savunmasında, bahse konu videodaki konuşmanın kendisine ait olduğu ve bu konuşmaları elindeki bilimsel belgelere dayanarak söylediği, sözlerinin hakaret amaçlı değil bilimsel verilere dayandığını beyan ettiği kaydedildi.

Şüpheli Şengör'ün, söz konusu sözleri söylediğine dair yapılan paylaşımlar, şüphelinin savunması ve tüm dosya kapsamına göre, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğinin tespit edildiği iddianamede yer aldı.

İddianamede, bu kapsamda, şüpheli hakkında "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılması talep edildi.

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