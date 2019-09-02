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Ömer Çelik: Lübnan'ın Osmanlı için devlet terörü sözlerini kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor..Ömer Çelik, 'Lübnan'ın Osmanlı için devlet terörü sözlerini kınıyoruz' dedi.

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Ömer Çelik'in konuşmasından satır başları:

Buradaki toplantıların bu şekilde bir tartışmanın konusu olması tabii ki tamamen böyle bir mekân tartışması düzeyinden ideolojik tartışmaya bağlanan ve esasen mantığı olmayan bir şey çıkıyor. Yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığı konularının ele alınması, yargı mensubunun sorunlarının dile getirilmesi, bunu da bütün tarafın yasama, yargı ve yürütme için önemli bir imkan ve fırsat olarak değerlendiriyoruz. Bu meselenin ideolojik yaklaşımdan uzak olarak herkesin bulunduğu alanda bu alanın daha da ileri gitmesi için bir perspektif ortaya koymasıyla değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
 
LÜBNAN CUMHURBAŞKANI'NI PROTESTO EDİYORUZ
 
Dün hepimizi üzen bir açıklama gündeme geldi. Lübnan Cumhurbaşkanı'nın Osmanlı imparatorluğuna karşı dar ve yakışıksız ifadeleri oldu. Bu ifadeleri tümüyle reddettiğimiz gibi aynı zamanda protesto ediyoruz. Son zamanlarda Osmanlı imparatorluğuna karşı olumsuz yaklaşımlar ortaya koyan ülkelere sinyal göndermelerinin hiçbir faydası yoktur. Özellikle Lübnanlı bazı tarihçiler bu açıklamaya tepki gösterdiler. Lübnan'ın önemli siyasetçileri bu açıklamaya tepki gösterdiler. Osmanlı'da devlet terörünün sözkonusu olmadığını uzun uzun anlattılar. Hristiyan kadınların Osmanlı dönemlerinde hak ve hukukların ortaya konulması için ortaya konan uygulamaları anlattılar.
 

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