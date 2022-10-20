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TSK'ya 'kimyasal silah' iftirası! AK Parti'den çok sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kimyasal silah kullanmakla suçlayanlar, alçak bir iftira şebekesinin parçasıdır. Bunlar terör örgütünün cinayetlerini masum göstermeye çalışan odaklardır. PKK'nın cinayetlerini övenler, kirli odakların temsilciliğini yaparak TSK'ya saldırıyorlar…' dedi.

20 Ekim 2022 Perşembe 07:59 - Güncelleme:
TSK'ya 'kimyasal silah' iftirası! AK Parti'den çok sert tepki
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Twiter hesabından şunları yazdı:

Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kimyasal silah kullanmakla suçlayanlar, alçak bir iftira şebekesinin parçasıdır. Bunlar terör örgütünün cinayetlerini masum göstermeye çalışan odaklardır. PKK'nın cinayetlerini övenler, kirli odakların temsilciliğini yaparak TSK'ya saldırıyorlar...

Kahraman TSK terörle mücadelesini en yüksek hukuki ilkelere ve standartlara bağlı şekilde yürütmektedir. TSK'nın, cinayet şebekesi terör örgütlerine karşı verdiği mücadele dünyanın en haklı, en şeffaf ve en onurlu mücadelesidir.

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