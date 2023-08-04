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AK Parti'den AİHM'deki provokasyona tepki: Teröre hoşgörü gösterilmesinin neticesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terör örgütü PKK yandaşlarının Strazburg'ta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde (AİHM) terör propagandası yapmasına tepki göstererek, 'PKK iltisaklı oluşumların bu cüretkarlığı, ilgili ülkelerdeki güvenlik birimlerinin insan hakları düzenini korumada zaafiyetini ve en basit tabirle ciddiyetsizliğini ortaya koymaktadır. Bunu cesaretlendiren ciddiyetsiz tutum münferit bir hadise değildir. Teröre hoşgörü gösterilmesinin vahim bir neticesidir' dedi.

4 Ağustos 2023 Cuma 19:10 - Güncelleme:
AK Parti'den AİHM'deki provokasyona tepki: Teröre hoşgörü gösterilmesinin neticesi
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Ömer Çelik, PKK terör örgütü iltisaklı şahısların, Strazburg'daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) binasına zorla girmesini "trajik" olarak değerlendirerek, Avrupa ülkelerini PKK'ya zemin sağlayan bataklık ortamını kurutmaya davet etti.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, PKK terör örgütü iltisaklı şahısların, AİHM binasına girerek örgüt sembolleriyle terör propagandası yapma girişiminde bulunmalarının trajik bir hadise olduğunu belirterek "PKK iltisaklı oluşumların bu cüretkarlığı, ilgili ülkelerdeki güvenlik birimlerinin insan hakları düzenini korumada zafiyetini ve en basit tabirle ciddiyetsizliğini ortaya koymaktadır." ifadesini kullandı.

Terör örgütü yandaşlarının bu eylemini kınadığını, bunu cesaretlendiren ciddiyetsiz tutumun, münferit bir hadise olmadığını, teröre hoşgörü gösterilmesinin vahim bir neticesi olduğunu ifade eden Çelik şunları kaydetti:

"İlgili ülkelerin kamu otoritelerini, kamu düzeni ve güvenliği anlamında yaşanan vahim tabloya müdahale etmeleri çağrısında bulunuyoruz. Bu vesileyle bir kez daha Avrupalı müttefiklerimizi, PKK'ya zemin sağlayan bataklık ortamını kurutmaya davet ediyoruz. Terör, insanlığın temel değerlerini ve Avrupa değerlerini tehdit eden müşterek bir tehdittir. Bu müşterek tehdide karşı mücadele, kararlılık ve ciddiyet isteyen bir meseledir. Terörle mücadele noktasında Avrupalı ortaklarımızın performansı giderek zayıflamaktadır. Bu da demokratik değerleri savunmasız bırakmaktadır."

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