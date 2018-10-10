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Cemal Kaşıkçı muamması akıllı saat ile çözebilir

Reuters'a konuşan iki Türk yetkili, Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice'ye bıraktığı cep telefonuna bağlı olan bir Apple Watch saat taşıdığını, akıbeti konusunda bu saatten gelen verilerin önemli ipuçları verebileceğini söyledi.

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Reuters'a konuşan iki Türk yetkili, Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice'ye bıraktığı cep telefonuna bağlı olan bir Apple Watch saat taşıdığını, akıbeti konusunda bu saatten gelen verilerin önemli ipuçları verebileceğini söyledi.
 
Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim'de saat 13.14'te Suudi Arabistan'ın Levent'teki İstanbul Başkonsolosluğu binasına girdi.
 
O tarihten sonra Kaşıkçı’dan bir daha haber alınamamıştı. 
 
Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Suudi Arabistan'dan iki uçakla gelen 15 kişilik ekibin, konsolosluğa girdikleri, daha sonra ise ülkelerine geri döndükleri ortaya çıkmıştı.
 
(NTV)

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