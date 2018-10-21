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Cemal Kaşıkçı soruşturmasında 25 kişi daha tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğü iddiasına yönelik soruşturma devam ediyor.

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Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğü iddiasına yönelik soruşturma devam ediyor.
 
Soruşturma kapsamında 25 kişi daha "tanık" sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Soruşturmada 19 Ekim'de 20 kişi tanık sıfatıyla ifade vermişti.
 
Washington Post gazetesinde yazılar yazan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim’de resmi işlemler için Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu binasına girdikten sonra ortadan kaybolmuştu.
 
Suudi Arabistan yönetimi, Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" itiraf etmiş, ancak ölümünün nasıl gerçekleştiğine dair herhangi bir açıklama yapmamıştı. 

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