Cemal Kaşıkçı'nın, konsolosluk binasına girmeden önceki yeni görüntülerine ulaşıldı
Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın, binaya girmeden önceki yeni görüntülerine ulaşıldı.
TRT World, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, konsolosluk binasına girmeden önceki son karelerine ulaştı.
Görüntülerde Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluk binasına girmeden önce nişanlısı Hatice Cengiz'le konuştuğu görülüyor.
İşte o kareler:
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