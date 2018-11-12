Cemal Kaşıkçı'nın son sözleri ortaya çıktı: Poşeti kafamdan çıkarın, boğuluyorum

Başkan Erdoğan'ın "ABD'ye, İngiltere'ye, Almanya'ya ve Suudi Arabistan'a verdik" dediği cinayetin ses kayıtlarını dinlediğini iddia eden Türk kaynak, Kaşıkçı'nın son sözlerini Katar merkezli El Cezire televizyonuna anlattı.

Ses kaydında Kaşıkçı'nın Suudi infaz ekibiyle boğuşmasının net şekilde duyulduğunu ve son olarak "Boğuluyorum. Poşeti kafamdan çıkarın, klostrofobiğim ben" diye çığlık attığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cumartesi günü yaptığı açıklamada bahsi geçen ses kayıtlarının Suudi Arabistan, Amerika, Fransa, Almanya ve İngiltere ile paylaşıldığını duyurmuştu. Erdoğan ayrıca Suudi Arabistan'ın cinayeti işleyen kişinin, olaydan bir gün önce İstanbul'a gelen 15 kişilik ekipten olduğunu bildiğini açıklamıştı.

(Sabah)