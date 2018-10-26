Cemal Kaşıkşı'nın nişanlısı: Gerginlik çıkar diye konsolosluğa gitmek istemedi

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz açıklamalarda bulundu. İşte Cengiz'in açıklamalarından satırbaşları;

Gurbet Cemal Bey'e çok ağır geliyordu

Veliaht Prens Selman'ın uygulamalarıyla dönüşen yapıyı endişeyle takip ediyordu. Ama sürekli eleştirmiyordu. Hem eleştirdiği hem de mutlu olduğu değişimler vardı. Gurbet, Cemal Bey'e çok ağır geliyordu.

ABD'den döndükten sonra daha yakından tanıdık birbirimizi. Ortak alanları çok olan iki insandık.

Başlangıç olarak ABD ile Türkiye arasında yaşamayı düşünüyorduk. İstanbul'dan ev alma sebebimiz oydu.

Konsolosluğa gittik, çok evliliğe izin vermeyen bir sistemimiz var. O nedenle bireyin evli olmadığını gösteren bir evraka ihtiyacı var evliliğin gerçekleşmesinin. Bu nedenle gittik oraya. Başka şekilde alınabilir mi sorusunu araştırdık. Ben, ABD'deki Suudi Arabistan Konsolosluğu'na gidip belge istediğini bilmiyorum. Bana bu konuda bir şey söylemedi. Bana bunu mutlaka söylerdi.

Konsolosluktan hangi belgeleri almamız gerektiğini soruşturduk. Konsoloslukta gerginlik çıkmaması için, talebi kabul edilmez diye başka yollar aradı önce.

"Evliliği başka bir ülkede gerçekleştirsem de yine bu belgelere ihtiyacım var mı?" sorusuna yanıt aradı.

Konsolosluğa gidince sorgu ya da ülkesine dönmesine yönelik baskı olabilir mi sorusu zaten hep aklındaydı ve buna hazır olmadığını söylüyordu.

Başka ülkeye gitse de Arabistan'ın bir konsolosluğa gidip kağıt alması gerektiği bilgisi verildi bize. Cemal Bey o zaman, "Türkiye'deyim. Burası güvenli. Başıma istenmeyen bir şey gelse dahi burada hızlı bir şekilde çözülür" diyordu. Cemal Bey, çekindiği için bu işi sona bıraktık.

Konsolosluğa girerken çok endişeliydik. Beni almadılar içeri ve endişemiz arttı. Kapının önünde ayrılmadan, sürekli içeriden kimler çıktı, hangi arabalar çıktı gibi şeylere dikkat ettim. Sürekli etrafı kolladım. Ama ilk görüşmede bir süre sonra Cemal çıktı ve yüzü gülüyordu, çok neşeli çıktı. Her şey yolundaydı.

Cemal Bey'e içeriden bu evrakın bir kaç güne hazır olacağını söylemişler. Kendisi de yurt dışına gideceğini söylemiş. Randevu almadan ayrılıyor oradan.

İstanbul'a geldikten sonra sabah erken saatte buluştuk. Bana İngiltere'deyken söyledi Cemal Bey. Ben, döndüğüm gün Konsolosluğa gideceğim dedi. Bana bir arkadaşıyla gideceğini söyledi. Benim de okulum vardı.

Ben yine de yalnız bırakmak istemedim. Ders kitaplarım yanımda olmasına rağmen ben beraber gidelim dedim.

Konsolosluğu aradı ve bugün geleceğini söyledi. Konsolosluk bizi aradı ve saat 13 için randevu verdi. Oraya taksiyle gittik. Gündelik hayata dair şeyler konuştuk. Bazı aldığımız eşyaları iade etmeyi düşünüyorduk. Yolda bunları konuştuk.

Konsolosluğa girerken endişemiz yoktu

2 Ekim'de telefonları bana verdi ve hızlıca içeri girdi. Cemal Bey bir program esnasında rahatsızlanmıştı. O programın nasıl geçtiğini öğrenmek için ben onu aramıştım. Onu çok hasta buldum ve arayıp hastaneye götürdüm. Serum verdiler Cemal Bey'e. Eğer bir şey olursa Türkiye'de kimi aramam doğru olur diye sormuştum. Sonuçta ailesi yok. O gün sormuştum Cemal Bey'e, "Türkiye'de sana bir şey olursa kimi arayayım" diye.

Bunu olaydan 4-5 gün önce sordum Cemal Bey'e. Bana dedi ki, "Yasin Aktay Hoca'yı arayabilirsin. Benim eski dostumdur. Türklerle ilgili kısmı yoğunluktaysa Yasin Hoca doğru isim olacaktır" dedi.

Biz konsolosluğa girerken, "Başıma bir şey gelirse Yasin Aktay'ı ara" tarzı bir tembihi olmadı. Sıkı sıkıya bu isimleri bana tembih etse, ve ben aramazsam, ben hatalı olurdum.

Cemal Bey'in içeriden saatlerce çıkmaması üzerine ben kapıya gittim ve görevlilere sordum. Türk yetkili bana herkesin içeriden çıktığını ve kimsenin kalmadığını söyledi. Ben de o sırada konsolosluğu aradım ve dışarıda beklediğimi söyledim, kapıda olduğumu söyledim.

"Herkes çıktı dediler, adeta yıkıldım"

Bunun üzerine telefona çıkan kişi hangi kapıda beklediğimi sordum. 2 dakika sonra dışarı çıktı ve bana mesai bitti boşuna bekleme dedi. Cemal Bey, 2 saat önce içeri girdi dedim. Hayır çıkmadı dedim. Çok büyük bir şey kaybetmiş gibi hissettim o an. Çok büyük bir korku oldu içimde. Yasin Aktay'ı, Turan Kışlakçı'yı aradım... O şokla hala orada beklemeye başladım. Sonra arkadaşım ve Turan Abi geldi. Bazı medya mensupları geldi ilerleyen saatlerde. Bölge karakolundan polisler geldi. Hemen karakola gidip ifade verdim, şikayette bulundum.

Suudi Arabistan'dan özel uçakların geldiği bilgisi açıklanınca, ben işin içinde başka şeyler olduğunu anladım. Gelen isimlerin normal kişiler olmadıkları ortaya çıktı. Konsolosluğa gitmeyi o gün bıraktım. Telefonlar bendeydi. O nedenle oraların güvenli olmayacağı düşüncesiyle gitmedim. Olaydan bir kaç gün sonra Fatih Emniyet Müdürülüğünde Başsavcı'ya ifade verdim. Soruşturma açılınca telefonları ve bilgisayarını teslim ettim. Sağlık raporu olmadığı için kan alınması gerekiyordu.

"Trump'ın samimiyetine inanmıyorum"

Trump, Amerika'ya davet ettiği sürecin ilk günlerinde, sonrasında yaptığı açıklamalar birbiriyle zıttı, tamamen kamuoyunun sempatisini kazanmak için yaptığı açıklamalardı. Bir adım atması halinde Beyaz Saray'a gideceğimi söyledim, bunu New York Times'a yazdım. Trump'ın davetinden birkaç gün sonra Mike Pompeo aradı, bu kısımları kendisine söyledim. Şu ana kadar hiçbir şey bilmediklerini, konuya vakıf olmadıklarını söyledi, açıklamaları çok siyasiydi, baş sağlığı diledi. Kendisine bana verebileceği yeni bir bilgi, belki, kamuoyuna söyleyemedikleri bir bilgi olup olmadığını sordum, hiçbir bilgilerinin olmadığı yanıtını verdi. Aramaları, sanırım Trump'ın konuşmalarından sonra ciddi olduklarını göstermek içindi. Amerika'ya gitmeyi düşünmüyorum. Beklentim sorumluların yakalanıp cezalandırılması.

Cemal Bey'in defin için Medine vasiyeti vardı. dığı özel eşyalarından bazılarını savcıya teslim ettim. Ailem dışında kimse yoktu bu süreçte yanımda.



