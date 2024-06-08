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  • Cemal Reşit Rey'deki mezuniyet töreni faciayla bitmişti... Dev ekranın düştüğü anlar kamerada
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Cemal Reşit Rey'deki mezuniyet töreni faciayla bitmişti... Dev ekranın düştüğü anlar kamerada

Şişli'de, Eler Eğitim Vakfı Okulları'nın (ELEV) Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılan yıl sonu gösterisi ve mezuniyet töreninde, dev LED ekran sahnedekilerin üzerine devrilmiş, olayda, 3 veli ve 3 öğrenci yaralanmıştı. LED ekranın devrildiği anlara ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

DHA8 Haziran 2024 Cumartesi 10:40 - Güncelleme:
Cemal Reşit Rey'deki mezuniyet töreni faciayla bitmişti... Dev ekranın düştüğü anlar kamerada
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Harbiye Mahallesi Dar'ül Bedayi Caddesi'ndeki Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda 6 Haziran Perşembe günü saat 22.15 sıralarında ELEV okullarının yıl sonu gösterisi ve mezuniyet töreni yapıldı. Törenin bitiminin ardından öğrenciler, öğretmenleriyle sahnede fotoğraf çektirmek istedi.

Fotoğraf çekimi sırasında sahnedeki dev LED ekran devrilmeye başladı. Durumu fark eden öğrenci, öğretmen ve velilerin büyük çoğunluğu sahneden atladı.

Yaşanan kargaşa sırasında, 1 velinin ayağı devrilen ekranın altında kalarak yaralanırken, 2 veli ve 3 öğrenci ise hafif şekilde yaralandı.

LED ekranın devrildiği anlar salonun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, dev ekran devrildiği ve durumu fark eden öğrenci, öğretmen ve velilerin kaçmaya çalıştığı anlar yer alıyor.

  • Cemal Reşit Rey
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