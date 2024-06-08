Harbiye Mahallesi Dar'ül Bedayi Caddesi'ndeki Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda 6 Haziran Perşembe günü saat 22.15 sıralarında ELEV okullarının yıl sonu gösterisi ve mezuniyet töreni yapıldı. Törenin bitiminin ardından öğrenciler, öğretmenleriyle sahnede fotoğraf çektirmek istedi.

Fotoğraf çekimi sırasında sahnedeki dev LED ekran devrilmeye başladı. Durumu fark eden öğrenci, öğretmen ve velilerin büyük çoğunluğu sahneden atladı.

Yaşanan kargaşa sırasında, 1 velinin ayağı devrilen ekranın altında kalarak yaralanırken, 2 veli ve 3 öğrenci ise hafif şekilde yaralandı.

LED ekranın devrildiği anlar salonun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, dev ekran devrildiği ve durumu fark eden öğrenci, öğretmen ve velilerin kaçmaya çalıştığı anlar yer alıyor.