Cemalettin Başsoy kimdir kaç yaşında Ak Parti Erzincan Belediye Başkan adayı Cemalettin Başsoy nereli

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Cemalettin Başsoy kimdir?

Erzincan Refahiye doğumlu. Önce Erzincan Tarım Meslek Lisesini ardından Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi.

Hasankale hayvancılığı geliştirme proje grup şefi olarak çalışma hayatına başladı. Tarım İl Müdürlüğü'nde sulama, peyzaj, şehir ve çevre düzenleme alanlarında başarılı projelere imza attı. Muhtelif şehirlerde sürdürdüğü 27 senelik kamu hizmetini 2005 yılında Erzincan'da tamamladı.

Emekliliğinin ardından sivil toplum kuruluşlarında aktif görevler ve idari sorumluluklar üstlendi. Halka hizmet niyetini siyasete atılarak somutlaştıran Başsoy, Mengüceli Mahallesi muhtarlığı, Ak Parti Erzincan Merkez İlçe Başkanlığı ve Ak Parti Erzincan İl Başkanlığı görevlerini yürüttü. Bu dönemde sosyal tesisler, okullar, çevre düzenlemeleri, PTT şubesi inşası, yerel adrese dayalı nüfus kayıt sistemi gibi hizmetleri Erzincan halkına kazandırdı.

Evli ve üç çocuk babası olan Cemalettin BAŞSOY, 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde bugüne kadar bir yerel yöneticinin almış olduğu en yüksek oyla Erzincan Belediye Başkanlığı görevine seçildi.

14 İLİN MİLLETVEKİLLERİ GENEL MERKEZE ÇAĞRILDI

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı tarafından milletvekillerine gönderilen mesajda 14 ilin belediye başkan adayının açıklanacağı belirtildi ve şöyle denildi: " 6 Aralık 2018 perşembe günü Genel Merkezimizde yapılacak İl Başkanları Toplantısı'nda aşağıda isimleri yazılı olan illerimizin belediye başkan adayları açıklanacaktır. Bu illerimizin milletvekillerinin saat 11.00'de genel merkezimizde bulunmalarını rica ederim"

İşte açıklanacak iller:

1 ERZİNCAN

2 EDİRNE

3 IĞDIR

4 İSPARTA

5 KARS

6 KIRŞEHİR

7 KÜTAHYA

8 SİİRT

9 BİLECİK

10 ZONGULDAK

11 AĞRI

12 VAN

13 AKSARAY

14 TUNCELİ