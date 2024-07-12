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'Çember'e alındılar: 4 bin 466 firari yakalandı

81 ilde son 5 günde “Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen “ÇEMBER-19” operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 466 firari yakalandı.

AA12 Temmuz 2024 Cuma 07:45 - Güncelleme:
'Çember'e alındılar: 4 bin 466 firari yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelinde son 5 günde aranan kişilere yönelik düzenlenen "Çember-19" operasyonlarında, çeşitli suçlardan aranan 4 bin 466 firarinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, 81 ilde son 5 günde çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik "Çember-19" operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda, hakkında yakalama kaydı bulunan 4 bin 466 firari gözaltına alındı.

Bu kişilerden 4 bin 436'sının 5 yıla kadar, 19'unun 5-10 yıl arası, 11'inin ise 10 yıl ve üzeri süredir arandığı tespit edildi.

Yakalananlardan 718'inin narkotik, 691'inin hırsızlık, 434'ünün kaçakçılık ve organize, 383'ünün dolandırıcılık, 159'unun yağma, 116'sının cinsel, 85'inin terör ve 79'unun kasten öldürme suçlarını işledikleri için arandığı belirlendi.

Ali Yerlikaya, operasyonlarla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. İl jandarma komutanlıkları, il emniyet müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda bu şahıslar, yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalandı. Operasyonları yöneten valilerimizi, kaymakamlarımızı, il jandarma komutanlarımızı, il emniyet müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan polislerimizi, jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle."

Bakan Yerlikaya, ayrıca operasyonlara ilişkin görüntüleri de paylaştı.

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