Cemevi provokasyonunda önemli gelişme: Failleri belli oldu

15 Ağustos 2021 Pazar 00:17 - Güncelleme: 15 Ağustos 2021 Pazar 00:17

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pendik'te cemevine saldırıya ilişkin açıklamalar yaptı. Soylu, saldırıyı gerçekleştirenlerin Alevi olduğunu açıkladı.

Soylu ayrıca, "Suçlunun Alevi ya da Sünni olmasının bir önemi var mı? Bizce yok" ifadelerini de kullandı.

CEMEVİ YETKİLİSİ ŞİKAYETÇİ OLMADI

Saldırıyla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve yakalanan iki kişinin kapalı bir mekanda uyumak için cemevinin camını kırarak kapıyı açtıkları belirtildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"14.08.2021 günü Pendik İlçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Kulaç Sokak No:27 adresinde bulunan Ali Baba Sultan Cemevi ve Kültür Merkezi'nin camının kırıldığına dair ihbar alınması üzerine derhal soruşturma başlatılmış ve kamera kayıtları incelenmek suretiyle yapılan araştırma sonucu olayı gerçekleştirdiği belirlenen E.Ş ve E.B adlı şüpheliler yakalanmıştır. Yakalanan şüpheliler savunmalarında özetle 'gece alkol aldıklarını, kapalı bir mekanda uyumak için cemevinin camını kırarak kapıyı açtıklarını ve burada yattıklarını, sabaha karşı kalkıp cemevini terk ettiklerini' beyan etmişlerdir. Cemevi yetkilisi de alınan beyanında özetle 'şüphelilerin aynı mahallede oturduklarını, aileleriyle yapılan görüşme sonucu eylemin art niyetli olmadığını anladıklarını, şikayetçi olmadığını' belirtmiştir. Başlatılan soruşturma kapsamında gerekli tüm araştırmalar tamamlandıktan sonra toplanan deliller hukuken değerlendirilecek ve ilgililer hakkında yasal gereğine tevessül edilecektir."