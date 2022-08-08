Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyaret etti.

Erdoğan, burada Alevi ve Bektaşi derneklerinin temsilcileriyle muharrem ayı iftarına katıldı.

Programda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer aldı.

CEMEVİNİN DEDESİ HÜSEYİN ÖZ'DEN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti öncesi cemevinin dedesi Hüseyin Öz, "Cemevlerine yapılan saldırılardan ötürü Cumhurbaşkanının bizim yanımızda olduğunu hissetmek, desteklediğini görmek bizi güçlendiriyor" demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara Mamak'taki Hüseyin Gazi Türbesi ve Cemevi'nde Alevi dedeleri ve Bektaşi babalarıyla buluştu. Erdoğan'ın burada muharrem ayının 10. günü dolayısıyla düzenlenecek iftar programına katıldı. Buluşma öncesi Hüseyin Gazi Türbesi'nin cemevi dedesi Hüseyin Öz, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Öz, cemevlerine yönelik saldırılardan sonra Erdoğan'ın bu ziyaretinin kendilerine güç vereceğini söylemişti.

"CUMHURBAŞKANININ BİZİM YANIMIZDA OLDUĞUNU HİSSETMEK BİZİ GÜÇLENDİRİYOR"

Öz, "Cumhurbaşkanımızın ilk defa bir cemevini ziyaret etmesinden ötürü ve burayı seçmesi bizim için ayrıca bir mutluluk. Son dönemlerde cemevlerine yapılan saldırılardan ötürü Cumhurbaşkanının bizim yanımızda olduğunu hissetmek, desteklediğini görmek bizi güçlendiriyor. Bu bakımdan önem veriyoruz. Kısmet olursa bu akşam birlikte muhabbet ederek oruç açacağız, taleplerimizi dile getireceğiz" diye konuşmuştu.

Cemevlerinin statüsü ile ilgili bir müjde beklediklerini ifade eden Öz, buluşmaya Türkiye'nin çeşitli illerinden davet edilen 10 cemevi dedesinin de katılacağını söylemişti.