17°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7079
  • 6,3213
  • 269.62
  • 107235
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Cemile Ertürkoğlu'nu vahşice öldüren cani eşi konuştu, duruşma salonu buz kesti

Mersin’de ayrılmak üzere olduğu karısını öldürdükten sonra parçalara ayıran şahıs, ilk kez hakim karşısına çıktı. Olayı rahat ve sakin bir şekilde anlatan sanık, 'Boğazını kestikten sonra başında ölmesini bekledim' dedi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Mustafa Ertürkoğlu, SEGBİS yöntemiyle katıldı. Duruşmaya ayrıca tanıklar, Cemile Ertürkoğlu’nun ailesi, çeşitli baroların kadın hakları merkezi adına avukatlar ile taraf avukatları katıldı. Tutuklu yargılanan Mustafa Ertürkoğlu, mahkemedeki ifadesinde olayı tasarlayarak yapmadığını iddia ederek, "2008 yılından beri eşim beni aldatıyordu. Bunu 2010 yılında öğrendim. Öldürecek olsam bu tarihte öldürürdüm. Ancak her şeye rağmen ben eşimi affettim ve ilişkimi sürdürdüm. Olay günü ben eve geldim ve eşime mesaj attım. Ona ’bir sürprizim olduğunu söyledim ve işten çıkınca mesaj atmasını’ söyledim. Eve geldiğinde ona düğünümüzde çaldığımız dans müziğimizi çaldım. O ’müziği kapat istemiyorum’ dedi. Daha sonra sürprizim olduğunu, gözlerini kapatmasını istedim. Gözleri kapalı bir şekilde yatak odasında yatağın başında oturdu. Ben sevdiğimi, hatalarını affettiğini söyledim. O gözlerini açarak beni sevmediğini, başkasını sevdiğini söyledi. Ben sinirlenince ilk maket bıçağını o eline aldı. Daha sonra ben elinden aldım ve boğazını kestim. Sonra başında bekleyip, ölmesini bekledim. Zaten ondan sonra o parçalama olayları oldu. Bunları niye yaptığımı bilmiyorum" şeklinde konuştu.
 
Müşteki avukatları da sanığın suçu tasarlayarak ve planlı bir şekilde yaptığını belirterek, zanlının en ağır cezayı almasını talep etti. Cemile Ertürkoğlu’nun ağabeyi ile ablası da aynı şekilde şahsın planlı bir şekilde kardeşlerini öldürdüğünü ifade ederek en ağır cezayı almasını istediler.  İddia makamı da sanığın tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.
 
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı 6 Aralık 2019'a erteledi.
  
Olayın geçmişi
 
28 Kasım 2018 tarihinde merkez Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, lojistik firması çalışanı Mustafa Ertürkoğlu, bankacı eşi Cemile Ertürkoğlu’nun kayıp olduğunu belirterek polise başvurmuş, şahsın çelişkili ifadelerinden şüphelenen polis, kadının ailesi ile de görüştükten sonra araştırma başlatmış ve çiftin evinde yapılan aramada kan izlerine rastlanınca Ertükoğlu gözaltına alınmıştı. Şüphelinin ifadesi doğrultusunda, kadını öldürüldükten sonra cesedinin parçalara ayrıldığı bilgisine ulaşan polis, ceset parçalarını Mersin Şehir Mezarlığı’nda bulmuş, Mustafa Ertükoğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Şehir magandaları resmen terör estirdi: Dehşete düşüren görüntüler kamerada

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Avustralya’da Müslüman hamile kadına çirkin saldırı

Avustralya’da Müslüman hamile kadına çirkin saldırı

Defacto

Defacto

Halkbank’ta reddi hakim talebi

Halkbank’ta reddi hakim talebi

THY uçağı Ukrayna'da pistten çıktı

THY uçağı Ukrayna'da pistten çıktı

‘Kuruluş Osman’ rekorla başladı

‘Kuruluş Osman’ rekorla başladı

121 yıllık fotoğraftaki benzerlik görenleri hayrete düşürdü

121 yıllık fotoğraftaki benzerlik görenleri hayrete düşürdü

Gürültücü ördeğe desibel ölçümü 

Gürültücü ördeğe desibel ölçümü 

Hapishanden 1 milyon dolar daha çarptı!

Hapishanden 1 milyon dolar daha çarptı!
 

POPÜLER HABERLER

Şehir magandaları resmen terör estirdi: Dehşete düşüren görüntüler kamerada

Şehir magandaları resmen terör estirdi: Dehşete düşüren görüntüler kamerada

Dünyadaki en ilginç stadyumlar

Dünyadaki en ilginç stadyumlar

90 oyunculuk liste açıklandı... İşte dünyanın en iyi futbolcusu

90 oyunculuk liste açıklandı... İşte dünyanın en iyi futbolcusu

Sadece boş bir varildi... Bakın ne hale geldi

Sadece boş bir varildi... Bakın ne hale geldi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA