Çemişgezek Ulukale dutuna coğrafi işaret geliyor

Valilikten yapılan açıklamada, Çemişgezek Ulukale dutunun, yaklaşık 2 ay süreyle meyve verdiği, diğer türlere göre daha küçük olduğu belirtilerek, bu ürünün uzun saplı, çekirdeksiz ve beyaz renkte olduğu aktarıldı.

Bu dutun üretimini geliştirmek, ayırt ediciliğini ortaya koymak, yerel üretimi ve kırsal kalkınmayı desteklemek, biyoçeşitliliği korumak ve Tunceli'nin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla coğrafi işaret tescilinin yapılması için İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce TÜRKPATENT'e başvuru yapıldığı bildirilen açıklamada, bu başvurunun kabul edildiği kaydedildi.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel de "Amacımız, yöresel ürünlerin üretici ve tüketici nezdinde güvenirliğini artıran bu işaretle, üreticilerin daha fazla gelir elde etmelerini sağlarken, tüketicilere de yerinde üretildiğine dair garanti sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Sonel, Çemişgezek Ulukale dutunun üretimini daha ileri seviyelere taşıyacaklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çemişgezek Ulukale dutunun coğrafi işaret alması için yaptığımız başvurumuz, TÜRKPATENT ile koordinasyonlu şekilde gerçekleşen çalışmalar neticesinde bu kuruma ait 'Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı' bülteninde yayımlandı. Bu aşamadan sonra yasal olarak ilgili bülten aracılığıyla ilanda kalacak olan başvurumuz, ilanda bekletilmesi gereken süre sonrasında tescil işlemini tamamlayacak."

Bu meyveye coğrafi işaret verilecek olmasının önemli olduğunu kaydeden Sonel, "Çemişgezek Ulukale dutunun coğrafi işaret tescilinin yapılmasıyla hem üretici potansiyeli artacak hem de ilimizin tanıtımına katkı sağlayacak." vurgusu yaptı.