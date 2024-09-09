Cenaze namazı komşu köyde kılındı! Narin, ağıtlarla son yolculuğuna uğurlandı

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve dün Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:



"Yüreğimizi yakan Narin Güran evladımızın ölümüyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kesin ölüm nedeninin tespit edilebilmesi amacıyla Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda adli tıp uzmanlarınca sabah saat 10.30'da başlayan otopsi işlemi akşam saat 21.40'ta tamamlanmıştır. Uzman adli tıp heyeti tarafından gerçekleştirilen otopsi işleminde, alınan doku örnekleri üzerinde kimyasal, biyolojik, patolojik ve diğer bazı incelemelerin yapılması gerekmektedir. Bu nedenle alınan örneklerden bir kısmı Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığınca, bir kısmı ise İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca incelendikten sonra kesin ölüm sebebine ilişkin rapor düzenlenecektir. Soruşturmanın bu aşamasında gözaltına alınan kişilerin ifade işlemleri devam etmektedir. Her ayrıntı tek tek titizlikle incelenmekte olup, elde edilen deliller doğrultusunda 1 kişi daha gözaltına alınmış, soruşturmada gözaltındaki kişi sayısı 24'e yükselmiştir. Bu acı olayın aydınlatılması ve gerçeklerin ortaya çıkarılması için tüm ayrıntıların üzerine kararlılıkla gidilmektedir. Narin evladımızın ölümüne sebep olan ya da olanlar, adalet önünde hesap vermekten kaçamayacaktır."



TUTUKLANAN AMCANIN OTOMOBİLİ YENİDEN İNCELEMEYE ALINDI



Narin'in tutuklanan amcası Salim Güran'a ait olan ve Narin'e ait DNA'nın tespit edildiği otomobil, incelenmek üzere jandarma tarafından tekrar götürüldü.



İslam düşmanı Birgün'den Narin üzerinden büyük ahlaksızlık!

Diyarbakır Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Narin Güran'ın cenazesinin bugün Tavşantepe Mahallesi'nde defnedileceği belirtildi.



NARİN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



Diyarbakır Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Narin Güran'ın cenazesi, merkez Bağlar ilçesi Batıkarakoç Mahallesi'ndeki Batıkarakoç 2. Camisi'ne getirildi.

Üzerine gelinlik bırakılan Güran'ın cenazesinin bulunduğu tabut, musalla taşına konuldu.

- "NARİN'İMİZ CENNETTEDİR, MASUMDUR"



İl Müftüsü Celal Büyük, burada yaptığı konuşmada, "Cennete uçan Narin'imizi son yolculuğuna uğurlamak için buradayız." dedi.

Sözün bittiği yerde olduklarını dile getiren Büyük, masum bir evladın katledildiğini belirtti.

Büyük, şunları kaydetti:

"İnsanlığımızdan, vicdanımızdan utandığımız bir andayız, bir gündeyiz. Bugün burada musallada yatan aslında vicdanımızdır, insanlığımızdır. Cenab-ı Hak bizleri vicdan ve ahlak sahibi insanlardan eylesin. İnşallah toplum olarak insanlığımızı yeniden gözden geçirir ve yeniden hatırlarız. Kur'an ve sünnetin bize öğrettiği çerçevede ahlaklı bir toplum, nesil olma yolunda ilerleriz. Narin'imiz cennettedir, masumdur. Emin olun cennette. Elbetteki bunun hesabını yapanlardan mutlaka hesabı sorulacaktır. Dünyaya ait olan şey budur. Ama benim korkum bu yavrumuzun cenazesini kılıyoruz, Allah'a nasıl hesap vereceğiz? Vicdanımızı, insanlığımızı yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor. Cenab-ı Hak rahmetiyle muamele eylesin yavrumuza."

Daha sonra İl Müftüsü Büyük tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Namazın ardından Güran'ın cenazesi, omuzlarda ambulansa konuldu. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu da tabuta omuz verdi.

Tavşantepe Mahallesi Mezarlığı'na getirilen cenaze, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Defin sırasında bazı kadınlar Kürtçe ağıt yaktı.

Cenazeye, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Suna Kepolu Ataman ve Mehmet Sait Yaz, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, AFAD İl Başkanı İlami Çakmak, AK Parti İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren ve Güran'ın yakınları, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Bu arada, İl Müftülüğünce kent merkezindeki tüm camilerde saat 10.00'da Narin Güran için sela okutuldu.