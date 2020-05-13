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Cenazede inanılmaz görüntü! Ceset hareket etti

Covid-19'dan yaşamını yitiren erkeğin cesedi toprağa verilirken çekilen görüntü, şok dalgası gibi yayıldı. Hastanın canlı canlı gömülmesinden endişe ediliyor.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 17:24 - Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 17:24
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Corona virüsten ölen kurbanın yakınları ve tepeden tırnağa koruyucu kıyafet giymiş görevliler, mezarlıkta toplandı.

5 Mayıs tarihinde Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletine bağlı Manado'daki cenaze töreninde, her şey normal görünüyordu.

Rahibin dua okuduğu sırada ise, mezara indirilen tabutun içinde bir hareketlenme oldu. O anlar cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

Toprağa verilen kurbanın halen canlı olup olmadığı bilinmiyor ancak tabutun görüntüsü sosyal medyada hızla yayılınca bazı kullanıcılar gömülen erkeğin son bir kez el salladığını yazdı.

Avustralyalı bilim insanları, geçen yıl ölü bedenlerin hareket ettiğini ortaya koyan bir araştırma yayınlamıştı.

15 bin 438 insanın corona virüse yakalandığı Endonezya'da, resmi verilere göre 1028 hasta yaşamını yitirdi.

Corona virüsün yeni merkez üssü Brezilya'da ise, salgın Amazonas eyaletinin başkenti Manaus'u yıkıp geçiyor.

Kentte açılan toplu mezarlara her gün onlarca ceset gömülürken, dolan toplu mezarların yanına yenileri açılıyor. Brezilya'da son bir günde 779 can kaybı kayıtlara geçti.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de ise, yaşamını yitiren bir kadın Müslüman mezarlığına defnedildi.

Corona virüs kurbanı toprağa verilmeden önce kefenli bir şekilde mezarın yanında bekletildi.

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