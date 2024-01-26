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Cenazeden dönenleri taşıyan otobüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Sivas'ta cenazeden dönenleri taşıyan otobüs devrildi, 14 kişi yaralandı.

AA26 Ocak 2024 Cuma 16:03 - Güncelleme:
Cenazeden dönenleri taşıyan otobüs devrildi! Çok sayıda yaralı var
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Sivas'ta cenazeden dönenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 2'si ağır 14 kişi yaralandı.

E.P. yönetimindeki 34 RT 099 plakalı otobüs, Kurtlapa-Asarcık köyleri arasında devrildi. Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2'si ağır 14 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildiği değerlendirilen otobüstekilerin, Asarcık köyündeki bir cenaze törenine katıldıkları ve İstanbul'a dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

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