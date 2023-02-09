Cenazeleri almaya gelmişlerdi, son çağrı sonrası büyük sevinç: O sesi bize Allah duyurdu

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından bölgeden sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Dün gece Hatay'ın Antakya ilçesinde bir binadan cenazeleri almaya gelen arama kurtarma ekipleri, son kez seslenince 6 yaşındaki kızı ve babasını sağ olarak çıkarmayı başardı. 5 saatlik çalışma sonrası küçük kız ve bir süre sonra da babası enkaz yığınından çıkarıldı. Arama kurtarma ekibi, "Vefat edenleri çıkarmak için gelmiştik, iki cenaze çıkarmıştık. Son kez yaptığımız sesli aramada saliselerle baba ve kızının sesini duyup enkaz altından çıkardık. O sesi bize Allah duyurdu. O salisede Soner kardeşimizin orada olduğunu öğrendik" dedi. Enkaz altında ekiplerden su isteyen baba Soner Güner, çıkınca ekiplere "Sizleri çok seviyorum" dedi.

Dün gece saatlerinde Odayeri Mahallesi'nde enkaz yığınları arasındaki bir binaya cenaze çıkarmaya giden arama gönüllüleri, son anonsta baba Soner Güner'in sesini duydu. Bunun üzerine enkazın iki kat altına inildi. Ekipler önce 6 yaşındaki Hazal Güner'i çıkardılar. Küçük kız termal battaniye ile hastaneye sevk edilirken, baba için de zamanla yarış başladı. 72. saate gelindiğinde baba Soner ile irtibat devam ederken, kızının çıkarıldığı müjdesi verildiğinde baba ağzının içerisine çok toz toprak geldiği için çalkalamak için su istedi. Ekipler baba Soner Güner'den az daha sabretmesini isteyip kısa sürede onu da çıkardılar. Arama kurtarma ve UMKE ekiplerine "Sizi çok seviyorum" diyen baba Soner Güner de hastaneye sevk edildi.

Gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına katılan Serkan Temur ve Mücahit Edkü, büyük sevinç yaşadıklarını dile getirerek, "Tarifi mümkün değil. Çok duygulandık, 3 günden beri çalışma yapıyoruz. Diğer enkazlardan vefat eden insanlar çıkardık. 72 saat sonra bir son salise sesli arama yaparken iki can kurtardık. Buradaki insanları çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çok büyük bir acı, bunun yanında bunları görünce de sevinç yaşadık. Biz arama kurtarma ekibi olarak iki vefat haberini aldık. Buraya intikal ettiğimizde vefat edenleri çıkarmak için çaba harcayalım dedik. 72 saat geçmiş, kimse olmaz diye düşünmedik. Burada bir kişiyi daha kurtarmanın telaşına düştük. İnşaat etrafında son kez sesli arama yaptık. Birkaç kez sesli arama yaptık. Son sesli aramada Soner kardeşimizin son salisede diyeceğimiz inanılmaz bir şekilde sesini duyduk. Allah duyurdu. O salisede orada olduğunu öğrendik. Son saniyede duyduğumuz sesle teyit aldık, çabaladık. 3-4 saattir yoğun şekilde buradayız. Ekip olarak çalışıyoruz. Sağ salim çıkardık" dedi.