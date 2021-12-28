Cenevre Başkonsolosu Uyanık'tan, İsviçre'deki Türklere veda mesajı

AA 28 Aralık 2021 Salı 12:17 - Güncelleme: 28 Aralık 2021 Salı 12:19

Uyanık, Cenevre'deki görev sürecine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Görevi boyunca İsviçre'deki Türk öğrencilerin yanında olduklarını ve eğitime büyük önem verdiklerini vurgulayan Uyanık, "Yaklaşık 4 yıl boyunca, hep birlikte, aynı duygularla buluştuk. Ülkemizin İsviçre toplumunda layık olduğu şekilde tanınması için el ele verdik ve birlikte çalıştık." dedi.

Uyanık, İsviçre Türk toplumunun başarılarıyla gurur duyduklarını vurgulayarak başta Türkçe ve Türk kültürü dersleri olmak üzere, kültürel etkinlikler ve uzaktan kodlama eğitimleriyle Türk öğrencilerin eğitimlerine önemli katkıda bulunduklarının altını çizdi.

Görev yaptığı dönemde Başkonsolosluğu yeni ofis alanına taşıyarak vatandaşlara daha modern, geniş ve ülkenin temsili açısından daha uygun bir ortamda hizmet verdiklerini belirten Uyanık, vatandaşlara hitaben ise şöyle konuştu:



"Sizlerin ülkemize olan bağlılığınızın yanında, İsviçre'nin ekonomik ve sosyal hayatına çok iyi entegre olmak suretiyle, yaşadığınız bu ülkeye yaptığınız değerli katkılarla hep gururlandım."

- ŞEHİT "YERGÜZ"Ü ANMA TÖRENİNİ UNUTAMADI

Mehmet Sait Uyanık, Cenevre'de kendisi için en unutulmaz anın, 9 Haziran 1981'de ASALA terör örgütü mensubu tarafından şehit edilen Başkonsolosluk Sekreteri Mehmet Savaş Yergüz için düzenlenen anma programı olduğunu dile getirdi.

Batı İsviçre Türk Dernekleri Federasyonunun girişimleriyle 9 Haziran 2018'de düzenlenen anma törenin, Yergüz'ün şehit edildiği caddenin hemen yanındaki meydanda iki çadır kurularak gerçekleştirildiğini hatırlatan Uyanık, yoğun katılımla gerçekleşen törende duygusal anlar yaşandığını ifade etti.

Uyanık, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın İsviçre'deki turnuvalardaki maçlarını izlediğini ve "Filenin Sultanları" ile gurur duyduklarını kaydetti.

Göreve başladığı gün yayınladığı mesajda verdiği sözleri gerçekleştirebilmiş olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Uyanık, Cenevre Başkonsolosu olarak göreve başlayacak İpek Zeytinoğlu Özkan'a başarılar diledi.

İsviçre'deki Türk vatandaşları ve Türk sivil toplum kuruluşlarının sevgisini ve övgüsünü kazanan Uyanık'ın 1 Ocak 2018'de başladığı görevi dün sona ermişti.



- AA'NIN "YILIN FOTOĞRAFLARI" OYLAMASINA KATILDI

Uyanık, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Uyanık, fotoğrafların çok güzel olduğunu ve seçim yapmakta zorlandığını vurguladı.

Uyanık, "Spor" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci", "Yaşam" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Ailenin minik üyesi", "Haber" kategorisinde ise Aytaç Ünal'ın çektiği "İlk kadın taarruz helikopter pilotu" başlıklı fotoğraflara oy verdi.

