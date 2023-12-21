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Cengiz Ünder'den harika geri dönüş

Fenerbahçe'de sakatlığının ardından bir türlü sahada istenilen performansı veremeyen Cengiz Ünder dün oynanan Kayserispor maçında sarı lacivertli ekibin ilk golünü kaydetti ve kalitesini gösterdi.

21 Aralık 2023 Perşembe 10:38 - Güncelleme:
Cengiz Ünder'den harika geri dönüş
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Deplasmanda Kayserispor'u 4-3 yenen Fenerbahçe'nin milli yıldızı Cengiz Ünder sonunda kendini gösterdi...

Geldiği günden bu yana eleştiri oklarının hedefi olan Cengiz Ünder, dün akşam sonunda kendisinden beklenen performansı verdi.

İlk devrede kusursuza yakın bir futbol ortaya koyan 26 yaşındaki hücum oyuncusu, 40 dakikada bir gol ve bir asiste ulaştı.

Cengiz, skora yaptığı katkının yanında takımının hücumlarında da başroldeydi. Milli futbolcu, 72 dakika sahada kalırken, sezonun ilerleyen bölümlerinde forma rekabetinde olacağının sinyallerini gözler önüne serdi.

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