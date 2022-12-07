CENTCOM'un taziye yayımladığı teröristin kimliği doğrulandı

CENTCOM, 24 Temmuz'da terör örgütü YPG/PKK elebaşı Salva Yusuk için "Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutan Yardımcısı Salva Yusuk 22 Temmuz 2022'de Suriye'nin Kamışlı yakınlarında düzenlenen saldırıda 2 kadın savaşçı ile birlikte öldürüldü." ifadeleriyle taziye mesajı paylaşmıştı.

Söz konusu paylaşımda terörist Yusuk'un yanında olduğu belirtilen 2 teröristten birinin Suriye'de terör örgütü PKK/YAT'ın sözde Cezire bölge sorumlusu "Roj Habur" kod adlı Civana Heso olduğu doğrulandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre terörist Heso, özel askeri eğitimlerini Suriye'de bulunan ABD güçlerinden aldı. Teröristin, daha önce PKK/YPG'nin suikast eğitimlerini verdiği sözde Dilovan akademisi kadın sorumlusu olarak Türkiye'ye yönelik eylem yapacak kadroları eğittiği öğrenildi.

Teröristin eğittiği örgüt mensuplarının Barış Pınarı Harekatı bölgesi ile Mardin, Şırnak hattında görevli güvenlik güçlerine karşı taciz ve saldırılar düzenlediği tespit edildi.

Terör örgütü PKK'nın 2014'te kurduğu ve "YAT" olarak anılan sözde anti-terör birliklerinin, örgütün Suriye'deki sözde özel güç birliği olarak faaliyet yürüttüğü ve sınır hattındaki güvenlik güçlerine sızma, pusu ve benzeri eylemleri organize ettiği belirlendi.