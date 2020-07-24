İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Temmuz 2020 Cuma / 3 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8502
  • EURO
    7,9527
  • ALTIN
    417.193
  • BIST100
    118877
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cep telefonu bomba gibi patladı! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı
Güncel

Cep telefonu bomba gibi patladı! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Aydın'da teknik servise tamir için bırakılan cep telefonunun patlama anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi. İş yeri sahibi Ömer Çağlar Sürer, bataryası şişen telefonu inceledikten sonra masaya koyduğunu belirterek, '5 dakika sonra bomba gibi patladı. Çok korktuk.' dedi.

AA24 Temmuz 2020 Cuma 15:26 - Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 15:28
ABONE OL

Hasanefendi Mahallesi Sevgi Yolu'ndaki teknik serviste bir müşteriye ait cep telefonu, tamir için bekletildiği masada patlayarak alev aldı.

Masadan düşen cep telefonu, bazı eşyaların da alev almasına neden oldu.

Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İş yeri sahibi Ömer Çağlar Sürer, bataryası şişen telefonu inceledikten sonra masaya koyduğunu belirterek, "5 dakika sonra bomba gibi patladı. Ne olduğunu şaşırdık. Bir anda alevler çıktı. Söndürmeye çalıştık. Durumu müşteriye de anlattık. Çok korktuk." dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.