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Cep telefonuyla konuşmak için su deposuna çıkıyorlar

GSM hatlarının çekmediği Kahramanmaraş'ın kırsal Yeniköy Mahallesi sakinleri, cep telefonlarıyla görüşme yapabilmek için köye 500 metre uzaklıktaki su deposunun üzerine çıkıyor

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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde GSM hatlarının iyi çekmemesi nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan vatandaşlar, cep telefonlarıyla görüşme yapabilmek için köye 500 metre uzaklıktaki su deposunun üzerine çıkmak zorunda kalıyor.

İlçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki 272 nüfuslu Yeniköy Mahallesi sakinleri, yerleşim alanının büyük bir kısmında cep telefonlarının çekmemesi nedeniyle mahallenin yüksek kesiminde bulunan su deposuna çıkarak iletişim kurabiliyor.

Yeniköy Mahalle Muhtarı Ali Cinkara, telefon görüşmesi yapabilmek için köye yaklaşık 500 metre uzaklıktaki su deposuna çıkmak zorunda kaldıklarını dile getirerek "Bu durumdan mahallenin büyük bir kısmı etkileniyor. Yaz aylarında nüfus iki katına çıkıyor. Çok mağduruz, yetkililerin bizi bu durumdan kurtarmasını istiyoruz. Tapulu yerimiz de var. Buraya baz istasyonu kurulmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Sebahattin Avcı, köyden 500 metre uzaktaki su deposunun üzerine çıkarak iletişim kurabildiklerini kaydetti.

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