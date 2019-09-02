Cephanelikle öldürmeye gidiyordu... Mahkeme kararını verdi

Mersin’in Mut İlçesi’nde yaşayan N.A. , önceki gece saat 01.00 sıralarında polisi arayıp, İzmir’de yaşayan 4 ay önce boşandığı eski eşi M.A.’nın (46), kendisini öldürmeye geleceğini söyledi. İhbarın ardından yol üzerindeki Karaman polisine bilgi verildi. Kent merkezi girişindeki uygulama noktasında önlem alan polis, saat 08.00 sıralarında sürücüsünü durdurduğu yolcu otobüsünde arama yaptı. Yolcular arasında bulunan M.A., gözaltına alındı.

Zanlı adliyeye sevk edildi

M.A.’nın yapılan üst aramasında; 9 milimetre çapında tabanca, bu silaha ait 14 mermi, 28 santimetre uzunluğunda bıçak, 10 plastik kelepçe, 1’er metre olarak kesilmiş, uçları düğümlü 5 kendir ip ve koli bandı ele geçirildi. M.A.sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Plastik kelepçeden halata her şey var

Karaman’da yolcu otobüsünde yakalanan M.A.’nın üzerinden tabanca, bıçak, plastik kelepçe, halat ve koli bandı çıktı.

Mahkeme kararını verdi

Emniyetteki işlemlerin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen M.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.