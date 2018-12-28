Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Cerablus’a askeri sevkiyatı sürüyor Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’ye yapılan askeri sevkiyat bugün de devam etti. Karkamış Sınır Kapısı’ndan geçen aralarında zırhlı araçlar ile mühimmat bulunan tırlar, operasyon yapılması beklenen Menbiç sınırındaki Cerablus bölgesindeki askeri üslere konuşlandı.