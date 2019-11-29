Ceren Damar duruşması bugün! Ceren Damar davasında son durum ne?

Ceren Damar duruşması bugün Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Tutuklu sanık Hikmet, "kamu görevlisini tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan yargılanıyor. Ceren Damar davasında son durum ne? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. İkinci duruşma öncesi sanık Hikmet'in avukatı Vahit Bıçak duruşmanın kapalı görülmesini talep etmişti. Ceren Damar Şenel'ın babası Mustafa Damar talebe tepki göstererek, "Davanın takip edilmesini engellemek istiyorlar" demişti. Ailenin avukatı Çetin Arslan ise duruşmanın kapalı görülmesi talebi ile ilgili itirazda bulunduklarını söylemişti.

CEREN DAMAR DURUŞMASI BUGÜN!

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel’in, öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülmesine ilişkin açılan davada, sanık avukatı duruşmanın kapalı görülmesini mahkemeden talep etti.

CEREN DAMAR DAVASINDA SON DURUM NE?

Akademisyen Ceren Damar Şenel'in, 2 Ocak 2019'da öğrencisi tarafından silahla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin açılan davanın görülmesine bugün Ankara 33. Ağır Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. Sanık Hikmet'in avukatı Vahit Bıçak, mahkemeye gönderdiği dilekçe ile duruşmanın kapalı görülmesi talebinde bulundu. Bıçak, dilekçede, "Gerek bir önceki duruşma esnasında, gerek soruşturma sırasında sanığın adil yargılama hakkını engellemeye, kamuoyu oluşturmaya, yargılama sürecini münipüle etmeye, savcı ve hakimleri etki altına almaya, hakim ve savcıların vicdanlarıyla bağlantılarını kesmeye, sanığı peşinen suçlu göstermeye yönelik birçok faaliyet gerçekleşmiştir. Adil yargılama hakkını engelleyen bu faaliyetler; duruşma ilk celse öncesi, duruşma ilk celsesi boyunca ve duruşma ilk celsesi sonrası olmak üzere 3 başlık altında gereği yapılmak üzere bilginize ve dikkatinize sunulmuştur. Başta devlet erkanı olmak üzere sayısız üniversite, sivil toplum örgütü, kurum, kuruluş ve kişiler tarafından sanığı suçlu gösteren açıklamalar yapılmıştır. Sanığı suçlu gösteren, birçok haber ve köşe yazısı yazılmıştır. Dava bitmeden birçok kurumda mağdurun adını taşıyan kütüphane ve benzeri yerlerin açılışı yapılmıştır. Adil ve sağlıklı bir yargılama yapılabilmesi için duruşmaların kapalı gerçekleşmesini saygılarımızla arz ederiz" ifadelerini kullandı"