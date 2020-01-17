Ceren Özdemir cinayeti sanığının yargılanmasına pazartesi devam edilecek

AA 17.01.2020 12:10 - Güncelleme: 17.01.2020 12:10

Van'da tutuklu bulunan sanık Arduç, ikinci duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılacak.

Arduç, yakalandığı sırada polis memurlarını bıçakla yaraladığı gerekçesiyle hazırlanan ikinci iddianame kapsamında açılan davada da 10 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak.

- OLAY



Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık'ta Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi’ndeki evinin bulunduğu binaya girerken bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, katil zanlısı olarak gözaltına alınan Özgür Arduç tutuklanmıştı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli Arduç hakkında Özdemir'i öldürmesi sebebiyle "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle, polis memurlarını bıçakla yaralaması nedeniyle de "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan iki kez cezalandırılması istemiyle Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde iki kamu davası açılmıştı.

İddianamelerde, Arduç hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesi uyarınca ceza indirimi yapılmaması talebinde de bulunulmuştu.

- SANIĞA "CEZAİ EHLİYETİNİN TAM" OLDUĞUNA DAİR RAPOR VERİLMİŞTİ



Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 23 Aralık'taki ilk duruşmasında SEGBİS aracılığıyla hakim karşısına çıkan Ceren Özdemir cinayetinin sanığı Özgür Arduç'un, ifadesi sırasında akıl hastası olduğunu beyan etmesi üzerine rapor alınmasına karar verilmişti.

Sanık Arduç, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için tutuklu bulunduğu Van Yüksek Güvenlikli Cezaevinden 24 Aralık'ta Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edilmişti.

Kontrolde cezai ehliyetinin tam olduğu tespit edilen Arduç ile ilgili raporun detayları ortaya çıkmıştı.

Sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığına ilişkin 3 doktorun oy birliğiyle hazırladığı raporda, şu bilgilere yer verilmişti:

"Adı geçenin psikiyatrik muayenesinde bilinci açık, koopere, oryante, affekti ötimik, düşünce içeriği normal, hezeyan, halüsinasyon tespit edilmedi, gerçeği değerlendirme, yargılama ve soyutlama normal, şahsın 3 Aralık 2019 tarihinde işlediği iddia olunan 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçuna karşı TCK'nin 32/1 ve 32/2 maddelerinden istifade edemeyeceği, cezai ehliyetinin tam olduğunu bildirir sağlık kurulu raporu oy birliği ile verildi."