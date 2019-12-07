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Ceren Özdemir için Fatsa’da 3 bin kişi yürüdü

Ordu'da evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir için Fatsa ilçesinde yürüyüş düzenlendi.

  • İHA
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Fatsa Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan yürüyüş Plevne Meydanı'nda sessiz bir şekilde sona erdi. Yürüyüşe yaklaşık 3 bin kişi katıldı.
 
Gerçekleşen yürüyüşe Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar başta olmak üzere sivil toplum kuruluşu başkanları, STK temsilcileri, dernekler ve çok sayıda Fatsa halkı iştirak etti. Kalabalık, ellerinden yazılı pankartlarla yürüyerek, kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet olaylarına tepki gösterdi. Yürüyüşün ardından Fatsa Plevne Meydanı'nda konuşmalar gerçekleşti.
 
İlk konuşmayı gerçekleştiren Ceren Özdemir’in arkadaşı Eftelya Hazar, “Kasım ayında ülkemizde 30 günde 39 kadın öldürüldü. Kasım ayı ile birlikte 430 kadın 2019 yılında yaşam hakkı elinden alındı. Bu 39 rakam değil 39 hayat demektir. Ceren de bir hayattı ve daha önünde çok yaşam hayatı olan hayalleri olan biriydi. Artık susmuyoruz, bu düzene son demeliyiz. Bu canları alan katillerin cezalarını almalarını ve bir daha böyle bir olay kimsenin başına gelmemesi için yasal bir düzen yapılmasını istiyoruz” dedi.
 
"Ceren hepimizin kardeşiydi" diyerek sözlerine başlayan Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ise "Bir kadına şiddetin ötesinde, insanlığa şiddet olarak görmek gerekiyor. Ceren kardeşimizin yerine başka bir erkek evladımız da olabilirdi. Bu yürüyüşün insanlık açısından bir yürüyüş olduğunu düşünüyorum. Fatsa ilçemizde birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye’nin birçok yerinde sağlanmış bu birlikteliği haklı gururunu yaşıyoruz. Cerenlerimiz ölmesin ve her zaman yaşasın” diye konuştu.

Ordu, Ceren Özdemir için ayakta

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