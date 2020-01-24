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Ceren Özdemir ölümünün 52. gününde anıldı

Ordu'da bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in ölümünün 52. gününde anma etkinliği düzenlendi.

AA24.01.2020  16:46 - Güncelleme: 24.01.2020  16:46

Özdemir'in ailesi tarafından Ordu Cemevi'nde düzenlenen programda, misafirlere yemek ve tatlı ikramında bulunuldu.

Baba Yılmaz, anne Güfer, abla Gizem Özdemir'i, sevenleri yalnız bırakmadı.

Ceren'in babası Yılmaz Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, programa gelen herkese teşekkür etti.

Kızının cenazesinden bu yana yalnız bırakılmadıklarını anlatan Özdemir, "Eş, dost, akrabalarımız, il dışından gelen misafirlerimiz var. Bugüne kadar bize hep destek oldular." dedi.

Özdemir, bir gazetecinin, "Aile avukatı konuyla ilgili ihmallerin araştırılması için savcılığa dilekçe vereceğini belirtti. Sizin de bu yönde herhangi talebiniz oldu mu? İhmal olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Düşünüyorum. Mutlaka bir suçlu var bir yerde. Sadece o suçlu değil yani. O nasıl çıktı dışarı, onu da bilmiyoruz, yani ne şekilde? Kaçmış da olsa burada mutlaka bir sorumlu olduğunu düşünüyorum. Onun için de bir dava açacağız. Ayrıca bir dava devam edecek yani. Bu tür vakaların yaşanmaması için belki örnek teşkil edecek. Bu tür caniler nasıl kaçabiliyor, nasıl müsaade ediyorlar bunlara? Bunların sorumluları hakkında da mutlaka bir şeyler olacak."

Programa, Giresun'un Eynesil ilçesinde 11 yaşında hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan da katıldı.

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