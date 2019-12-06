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Ceren Özdemir'in katil zanlısı Van Cezaevine nakledildi

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Ordu'nun Altınordu ilçesinde 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç'un, güvenlik gerekçesiyle Van Cezaevine sevk edildiğini bildirdi.

  • AA
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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamada, Özgür Arduç'un güvenlik gerekçesiyle Ordu Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan nakledilmesinin uygun görüldüğü belirtildi.

Yapılan değerlendirmeler ve yol güvenliği dikkate alınarak katil zanlısının dün Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna sevkine karar verildiği ve planlama doğrultusunda sevk işleminin gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, hükümlülerin hangi kurumda kalacağının, cezaevi şartları ve güvenlik durumuna göre belirlendiği, bunun dışındaki bilgi ve haberlerin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

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