Ceren Özdemir'in katili adliyeye sevk edildi
Ordu'nun Altınordu ilçesinde, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklı saldırı sonucu öldüren ve sorgusunda suçunu itiraf eden zanlı Özgür Arduç, adliyeye sevk edildi.
- AA
Ordu İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından polis ekiplerince güvenlik önlemleri alınarak binadan çıkarılan zanlı, zırhlı araca bindirildi. Bu sırada çevredeki vatandaşlar şüpheli Özgür Arduç'a tepki gösterdi.
Zanlı, zırhlı araçla Ordu Adliyesi'ne götürüldü. Adliye çevresinde de polis ekiplerince güvenlik önlemleri alındı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.