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Ceren Özdemir'in katiliyle ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı: 14 yıl önce de...

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in katili Özgür A.'nın (35) 14 yıl önce Ordu'da bir çocuğu öldürdüğü ortaya çıktı.

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Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür A.'nın (35) 14 yıl önce Ordu'da bir çocuğu öldürdüğü ve cezaevine konulduktan sonra 2017'de çıkan yasa ile gönderildiği açık cezaevinden firar ettiği ortaya çıktı. Bir yıl sonra hırsızlık yaparken yakalanan ve tekrar konulduğu açık cezaevinden 1 Aralık'ta bir kez daha firar eden Özgür A.'nın 3 gün sonra Ceren'i öldürdüğü ortaya çıktı.
 
Ordu'da, üniversite öğrencisi 20 yaşındaki balerin eğitmeni Ceren Özdemir'in evinin önünde bıçaklanarak öldürülmesi olayı ile ilgili katil zanlısı Özgür A. hakkında ayrıntılar da ortaya çıktı. Olay yeri yakınındaki güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından kimliği tespit edilen ve polisin başarılı operasyonuyla yakalanan Özgür A.'nın sabıka kaydının kabarık olduğu  anlaşıldı. Yakalanma anında, genç kızın yaşamını yitirdiği saldırıda kullandığı anlaşılan bıçak ile 2 polis memurunu da yaralayan Özgür A.'nın, 2005'te yine Ordu'da çocuk cinayetinden dolayı yakalanıp 20 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirlendi. Cezaevine konulan Özgür A.'nın 2017'de çıkan bir yasaya göre cezasının belli bir kısmını yattığı için açık cezaevine alındığı anlaşıldı. 2018'de açık cezaevinden firar eden Özgür A.'nın kısa süre sonra hırsızlık yaparken suçüstü yakalanıp yine aynı yasadan yararlanarak bir kez daha açık cezaevine konulduğu saptandı.
 
YİNE FİRAR EDİP, CEREN'İ KATLETTİ
 
Türkiye'de infiale neden olan Ceren Özdemir'in yaşamını yitirdiği bıçaklı saldırının şüphelisi Özgür A.'nın, 1 Aralık'ta bulunduğu açık cezaevinden firar ettiği belirlendi. Polisin başarılı çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alınan Özgür A.'nın ifadesinde cinayeti itiraf ettiği, resmi kaynaklar tarafından açıklandı.

Ceren´in son anları kamerada

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