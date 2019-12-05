Türkiye'yi sarsan acı olay, önceki gün saat 19.30 sıralarında Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana geldi. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Ceren Özdemir, ders verdiği bale kursundan çıkıp, geldiği evinin önünde, ablası Gizem Özdemir'i cep telefonundan arayarak, apartmanın giriş kapısının anahtarını pencereden atmasını istedi. Abla Gizem Özdemir de pencereye çıkıp, kardeşine anahtarı attı. Kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından gelen bir kişi tarafından bıçaklandı.

KALBİNDEN BIÇAKLANDI

Kalbine ve karnına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç kız, yere yığıldı. Çığlıklar üzerine evden çıkan abla, Ceren'i kanlar içinde buldu. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Ceren'i, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kalbinden ve karnından bıçaklandığı belirlenen Ceren, hemen ameliyata alındı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Cinayetin ardından Ordu Emniyet Müdürlüğü saldırganı yakalamak için harekete geçerek özel ekip kurdu. Ceren'in bale dersi verdiği kurstan eve kadar olan 2,5 kilometrelik mesafeyi yürüyerek geldiği belirlendi. Polis, güzergahtaki ve olay yerindeki güvenlik kameraları ile MOBESE kayıtlarını mercek altına aldı. Görüntülerden Ceren'in, evine yürüdüğü sırada gri renkte ve kapüşonlu mont giyen saldırgan tarafından takip edildiği ortaya çıktı. Yapılan araştırmalar sonunda görüntüdeki kişinin, 12 suçtan sabıkası bulunan ve 1 Aralık günü cezaevinden firar eden uyuşturucu bağımlısı Özgür Arduç olduğu belirlendi.

Polis, izini sürdüğü katil zanlısını otogar civarında yakaladı. Tanınmamak için siyah mont giyen saldırgan, kendisini yakalamak isteyen 2 polisi de bıçaklayarak, hafif şekilde yaraladı. Sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürülen Arduç, suçunu itiraf etti. Arduç'un 14 yılında yine Ordu'da bir çocuğu öldürdüğü, cezaevinden firar ettiği ortaya çıktı. Bir yıl sonra hırsızlık yaparken yakalanan ve tekrar konulduğu açık cezaevinden 1 Aralık'ta bir kez daha firar eden Özgür Arduç'un 3 gün sonra Ceren'i öldürdüğü ortaya çıktı.

İLK MÜDAHALESİ ANNESİ YAPMIŞ

Saldırganın Emniyetteki sorgusu sürerken, Ceren de dün gözyaşları içinde toprağa verildi.

Olayla ilgili ortaya çıkan ayrıntılar ise yürek yakmaya devam ediyor. Cenazede ayakta güçlükle duran anne Gülfer Özdemir'in hemşire olduğu ve kanlar içindeki kızına ilk müdahaleyi de onun yaptığı öğrenildi.

Yaşananlara tanıklık eden ailenin komşusu emekli öğretmen Kıymet Akınoğlu, "Evlerimiz çok yakın. Balkondaydım. Bir köpeğin çıkarttığı gibi hırlama sesi geldi. Herhalde bir çocuğa hayvan saldırdı dedim. Ardından Ceren'in seslerini duydum. Sonra çığlıklar geldi. Çok korkunçtu. Demir olan dış kapı kapalıydı ancak içeride ışık yanıyordu. Üst kattan birileri indi girişe. Oğlum da yakındı o da gördü. Ceren'in annesi hemşire olduğu için ilk müdahaleyi kızına o yapmış. Ceren neşeli, mütevazi çok güzel bir genç kızdı. Ölümüne çok üzüldük" dedi.

YARIN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAYACAKTI

Ceren'in yarın, 6 Aralık olan doğum gününü kutlamaya hazırlandığı da bildirildi.