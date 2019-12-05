Ceren'i öldüren cani cinayetten sonra sokakta böyle gezmiş
Ordu'da, balerin Ceren Özdemir'i öldüren katil zanlısı Özgür Arduç'un sokaklarda elini kolunu sallayarak gezdiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
- DHA
Elinde şemsiye ile gezinen Arduç'un bir market ve manavlara girip çıktığı görülüyor.
Arduç'un parası olmadığı için market ve manavlardan gıda ve meyve istediği belirlendi.
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