Ceren'in babası Yılmaz Özdemir: Kızım hayat doluydu

Ceren Özdemir'in Altınordu ilçesindeki Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evinde kaldığı odada, kullandığı gitar ve bağlama gibi enstrümanlar yer alıyor. Kıyafetlerinin yanı sıra arkadaşlarının balerin çiziminin yer aldığı tablolar göze çarparken, oturma odasında ise kullandığı piyano ve keman ile fotoğrafları bulunuyor.

Baba Yılmaz Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının çok aktif, sessiz, sakin ama aynı zamanda çalışkan biri olduğunu vurguladı.

Kızının hayat dolu biri olduğunu belirten baba Özdemir, "Hiç bir zaman bizi yormadı 20 yaşına kadar. Üniversite okuyordu. Güzel Sanatlar Fakültesinde. Küçükten konservatuvardan başladı bu mesleğe zaten. Güzel Sanatlar Fakültesini kazandı. 3'üncü sınıf öğrencisiydi. Aynı zamanda fotoğraf ve kameramanlık bölümüne kayıt yaptırdı. Bu sene 'babacım okulum bitene kadar oradan mezun olurum, okul bittiğinde de devam ederim, iki yıllık tamamlarım. İki üniversite mezunu olurum' demişti. Ama ne yazık ki nasip olmadı." ifadesini kullandı.

Özdemir, kızının 8-10 sene baleye gittiğini hatırlatarak, "Bale eğitici belgesi vardı. Özel bir sanat evinde bale dersi veriyordu. Zaten bale dersinden çıktıktan sonra oluyor. Evin kapısına kadar takip ediliyor. Çocuğumu katlediyorlar." diye konuştu.