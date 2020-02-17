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Çerkeslerden Rusya'nın Ankara Büyükelçisine tepki

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'un bir yayın kuruluşunda yer alan demecinde Çerkeslere yönelik rencide edici açıklamalar yaptığını açıklayan Çerkes Forumu, buna tepki gösterdi.

AA17 Şubat 2020 Pazartesi12:08 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 12:08

Çerkes Forumundan yapılan yazılı açıklamada, Yerhov'un 13 Şubat'ta bir yayın kuruluşunda yer alan demecinde Çerkeslere yönelik ifadeleriyle tarihi çarpıtarak Çerkes halkını rencide ettiği belirtildi.

Çerkeslerin binlerce yıldır Kuzeybatı Kafkasya'da yaşayan, gelenekleriyle örnek gösterilen medeni ve otokton bir halk olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Kuzeyden, batıdan ve doğudan gelen güçlü akınlarla yüzyıllarca başa çıkmış ve komşularıyla barış içinde yaşayabilmiş olan Çerkesler, Aleksey Yerhov’un sandığının aksine, diplomasiyi de gayet iyi bilen bir halktır." denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Altını özenle çizmek gereken bir diğer husus da şudur; Çerkesler, Yerhov’un ifade ettiği şekilde, Çarlık Rusyası'nın sunduğu seçeneklere boyun eğerek topraklarını terk eden göçmenler değildir. Asimetrik güçlere karşı, büyük zulümlerle dolu yüzyıl süren bir vatan savunması savaşı veren Çerkesler, Rusya'nın etnik temizlik politikaları çerçevesinde vatanlarından sürgün edilmiştir. Bu sürgün, Yerhov’un ifadesiyle atalarımız ve bizler için 'güzel bir efsane !' değil acı bir maziyi ifade eder.

Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu arasındaki ilişkilerin iyi seyretmesi hepimizin dileğidir. Sayın Yerhov, geçmişi inkar etmek yerine tarihten ders alarak Rusya, Türkiye ve Çerkesler olarak bugün ve gelecekte barış içinde yaşamamızın temellerini güçlendirmeye,'ilişkilerin sağlamlığı, faydası ve geleceği' konularına katkı vermeye çalışmalıdır. Halkların barış ve huzur içerisinde yaşaması tüm tarafların çıkarınadır ve tüm yetkililer sorumluluk bilinci içerisinde bu doğrultuda gayret göstermelidir."

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