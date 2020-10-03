03 Ekim 2020 Cumartesi 09:09 - Güncelleme: 03 Ekim 2020 Cumartesi 09:09

Çinli şirketin ürettiği CoronaVac’ın denemeleri Türkiye’de sürüyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, Faz-3 aşamasında 400’e yakın gönüllü üzerinde denemelerin devam ettiğini, sonuçların en erken 2021’in ilk aylarında görülebileceğini söyledi. Prof. Dr. Gönen, 9 aydır dünyanın verdiği mücadeleyi ve sıradaki aşı denemelerini AKŞAM’a anlattı:

ANTİKORDAN UMUTLUYUZ

“Bu mücadelede ancak toplumun yüzde 50’sinin bağışık hale gelmesiyle sürü bağışıklığı olacak. 9 aydır dünyada 32 milyon insan virüsü geçirdi. Ancak dünyanın nüfusu 6 milyar. Dolayısıyla böyle bir ihtimal yok. Tek şans aşı. DSÖ’nün takip ettiği Faz-3 aşamasına gelmiş aşı adayı sayısı 11. Bunlardan biri de bizde çalışmaları süren Çin aşısı. Cerrahpaşa’da çoğunluğu sağlık çalışanı 400’ün üzerinde gönüllüye uygulanacak. İlk uygulama gönüllü hastabakıcı arkadaşımıza yapıldı, sonrasında çok sayıda doktor arkadaşımıza uygulandı. İlk uygulamadan 15 gün sonra ikinci doz yapılıyor ve kişi 2 ay antikor takibine alınıyor. Çünkü aşıya bağışıklığın gelişmesi antikor yüksekliği ile sağlanıyor. Biz umutluyuz.”

7 BİN KİŞİYE UYGULANDI

“Faz-3 aşamasına geçmiş Almanya menşeli aşının denemelerine 15 gün sonra Almanya, Amerika ve Türkiye’de başlanacak. Cerrahpaşa uygulama merkezlerinden biri. Bu aşı da Faz-1 ve Faz-2 aşamalarında 7 bin kişi üzerinde uygulandı. Aşıyı bulanlar bunu tüm insanlığın hizmetine sunmak zorunda.”

SON HAFTADA VAKA ARTIŞTA, YATAN AZ

“Hastalığın görüldüğü 10 Mart’tan bugüne kadar hastanemizde 76 bin test yapıldı, 6 bin 700’ü pozitif çıktı. 187 çalışanımız Kovid oldu, 158’i görevine başladı. Şu ana kadar çok şükür can kaybımız yok. Son 2 aydır 40-60 aralığında hasta yatıyor. Yoğun bakım sayımızda da bir artış yok; 8-12 aralığında. Son haftalarda müracaat fazla, pozitif çıkan vakada artış var ancak yatan hastada bir artış söz konusu değil.”

İKİ DOKTOR GÖNÜLLÜ OLDU

Almanya’dan gelecek aşıyı deneyecek gönüllü sağlık çalışanları da konuştu. Doç. Dr. Devrim Sarıbağ, “Kovid-19 laboratuvarında görevliyim, aşıya gönüllü oldum. Biz olmazsak halktan böyle bir şey beklemek mantıklı olmazdı. Bizim örnek olmamız gerekiyor. Büyük risk altında çalışıyoruz, yoğunluğumuz da arttı ve çok yorgunuz. Halkta salgının getirdiği bir gerginlik var, o nedenle bu süreçte şiddet daha da arttı. Sağlıkçılara uygulanan şiddet bizim motivasyonumuzu bozuyor” diye konuştu.

İNSANLIĞA HİZMET

Uzman Dr. Yeşim Tok ise şunları kaydetti: “Kovid-19 laboratuvarında uzman doktor olarak çalışıyorum. Almanya’dan gelecek olan ve 21 Ekim’de uygulanacak aşı için gönüllüyüm. Annem de hemşire o da gönüllü oldu. Eşim çekimser kaldı ama bu bizim için bir fırsat, hem de insanlığa hizmet.”