AA 14 Şubat 2021 Pazar 12:31 - Güncelleme: 14 Şubat 2021 Pazar 12:50

AA muhabirin edindiği bilgiye göre, Mamak ilçesinde yaşayan Yücel Öztürk'ün yakınları, 22 Ocak'ta, 40 gündür haber alamadıkları Öztürk'ün evine gitti. Kapının açılmaması üzerine kapıyı kırarak içeri giren yakınları, Öztürk'ün cesedi ile karşılaştı.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, Yücel Öztürk'ün vücuduna 11 kurşunun isabet ettiği belirlendi.

- ÖZEL EKİP ÇÖZDÜ

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Kurulan özel ekip, Öztürk'ün yakınlarının ifadesine başvurarak son görüştüğü kişinin Hacı T. olduğunu tespit etti.

Ekipler, evine gittikleri Hacı T'yi emniyete davet etti. Polisleri gören zanlı kaçmaya başladı.

Hacı T. yaşanan kısa kovalamaca sonrasında yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen Hacı T, ifadesinde Yücel Öztürk'ü öldürdüğünü itiraf etti. Zanlının ifadesinde, "Yaşanan her şeyi anlatacağım. Kendisiyle beraber alkol alıyorduk. Bir süre sonra bana küfür etmeye başladı. Kendisini birkaç kez uyardım. Fakat küfür etmeye devam etti. Daha sonra tartışmaya başladık. O sırada Yücel'in silahına davrandığını gördüm. Ben de silahımı çıkartarak onu öldürdüm." dediği öğrenildi.

Hacı T'nin evinde yapılan aramada, olayda kullanılan tabanca bulunarak muhafaza altına alındı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.