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Cesedi eski kum ocağında bulunmuştu... Son yolculuğuna uğurlandı

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde kaybolduktan 2 gün sonra cesedi eski bir kum ocağında bulunan 50 yaşındaki çiftçinin cenazesi toprağa verildi.

AA23 Aralık 2021 Perşembe 18:18 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 18:18
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundaki otopsi işlemleri tamamlanan evli ve 2 çocuk babası Yıldırım Töre'nin cenazesi, yakınları tarafından alınarak Mahmudiye ilçesinde toprağa verildi.

Mahmudiye'de yaşayan Yıldırım Töre'nin pazar günü ayrıldığı evine dönmemesi üzerine polis ve jandarma ekipleri çalışma başlatmış, Töre'nin traktörü Doğanca Mahallesi'ndeki eski bir kum ocağında bulunmuştu.

Jandarma, AFAD Müdürlüğü, AKUT Arama Kurtarma Derneği, Dorlion Arama Kurtarma, Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerince 8 araç, 2 insansız hava aracı ve bir arama kurtarma köpeğiyle yapılan aramalarda Töre'nin cansız bedeni, traktörün terk edildiği yere yaklaşık 7, ilçe merkezine ise 1,5 kilometre uzaklıkta boş arazide bulunmuştu.

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