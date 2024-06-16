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Güncel

Cesedi halıya sarılı şekilde bulunmuştu... Cinayet şüphelisi Edirne'de bir köyde yakalandı

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde denizde halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış halde cesedi bulunan Sedef Güler'in katil zanlısı Edirne'de bir köyde yakalandı.

DHA16 Haziran 2024 Pazar 14:07 - Güncelleme:
Cesedi halıya sarılı şekilde bulunmuştu... Cinayet şüphelisi Edirne'de bir köyde yakalandı
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Mimar Sinan Sahili'nde, 7 Haziran Cuma günü sabah saatlerinde balıkçılar tarafından denizde elleri ve ayakları bağlanıp halıya sarılmış vaziyette bulunan cansız bedenin Sedef Güler'e (24) ait olduğu ortaya çıkmıştı. Sedef Güler'in ailesi, cesedi sırtında bulunan yılan dövmesinden teşhis etti. Genç kızın ölümüne ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, denize atılan ceset için yakınlardaki köprü ve yollara yakın kamera görüntülerini inceledi. Cesedin Beylikdüzü'den bir araca konulup Mimar Sinan Köprüsü'ne götürüldüğünü belirleyen polis, halının üzerindeki yıkamacı etiketi üzerinden de şüphelilerin Beylikdüzü'nde bir ay önce kiraladıkları evin adresine ulaştı.

Eve yapılan operasyonda Fırat B. (53) ve Onur Ö. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Görüntülerde ise aracı süren kişinin 8 yıl kesinleşmiş cezası bulunan uyuşturucu suçundan suç kaydı bulunan Yavuz G., yanındaki kişinin de Fırat B. olduğu ortaya çıktı. Olayın gerçekleştirildiği düşünülen evde yapılan aramalarda genç kızın boğularak öldürülmesinde kullanıldığı düşünülen eşarp, kaşkol ve ip incelenmek üzere kriminal laboratuvara gönderildi.

EVDE KAN İZLERİ BULUNDU

Fırat B., emniyetteki sorgusunda "Y.G. beni aradı. Eve gittiğimde kız ölmüştü. Nalburdan zincir ve kilit alıp cesedi halıya sardık. Üzerine zincir ile dambıl bağlayıp otomobile taşıdık. Sonra da köprüden attık. Kızı ben öldürmedim" dedi. Polisin kiralık evde yaptığı incelemelerde kan izleri de bulundu.

KAYIP BAŞVURUSU YAPILMIŞ

Anne ve babası ayrı olan genç kızın, annesi ile Avcılar'da kaldığı öğrenildi. Aile, 4 gündür genç kızdan haber alamadığı için 6 Haziran'da annesinin kayıp başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Sedef Güler'in kız kardeşi ise sosyal medya hesabından '4 gündür haber alamıyoruz, kayıp' diye fotoğraf paylaşmıştı.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Sedef Güler'in katil zanlısı Edirne'de bir köyde yakalandı.

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