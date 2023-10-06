İSTANBUL 23°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ekim 2023 Cuma / 22 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,6226
  • EURO
    29,0777
  • ALTIN
    1615.46
  • BIST100
    8506.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cesedi ormanlık alanda bulunmuştu! Cinayet zanlısı tutuklandı
Güncel

Cesedi ormanlık alanda bulunmuştu! Cinayet zanlısı tutuklandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde ormanlık alanda kadın cesedi bulunmasıyla ilgili yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı.

AA6 Ekim 2023 Cuma 16:19 - Güncelleme:
Cesedi ormanlık alanda bulunmuştu! Cinayet zanlısı tutuklandı
ABONE OL

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 24 Eylül'de öldürülerek cesedi Kepez'deki ormanlık alana bırakılan kadınla ilgili çalışma yaptı.

Jandarma Suç Araştırma (JASAT) bünyesinde oluşturulan özel ekip, olay yeri ve bölgesinde 9 gün süren titiz çalışmada cesedin A.T'ye ait olduğu saptandı. Katil zanlısının da Tekirdağ'a kaçan M.Ç, olduğunu tespit etti.

Ekipler, düzenlediği operasyonla Tekirdağ'da gözaltına aldığı zanlıyı Antalya'ya getirdi.

Cinayet zanlısı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.