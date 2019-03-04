Cemal Kaşıkçı’nın cesedinin konsolosluk konutuna taşınarak dev bir fırında yakıldığı iddia edildi

Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın evlilik işlemleri için girdiği Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda vahşice öldürülmesiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

El Cezire internet sitesinin ulaştığı bilgilere göre, konsolosluk binasında öldürüldükten sonra cesedi konsolosluk konutuna taşınan Cemal Kaşıkçı’nın dev bir fırında yakıldığı iddia edildi.

Söz konusu dev fırının inşaatında çalışan bir işçiyle konuşan El Cezire, bu fırının bizzat Suudi Konsolos Muhammed el-Uteybi’nin talebi üzerine inşa ettirildiğini öğrendi. İşçinin aktardığı bilgiye göre, söz konusu fırının epey derin ve metali bile eritebilecek (1000 derecelik) bir sıcaklığa uygun olduğu bildirildi.

El Cezire’nin Türk yetkililere dayandırdığı bilgilere göre ise, Cemal Kaşıkçı’nın kalıntılarını örtmek için cesedin ardından çantalar dolusu et yakıldığı belirtildi. Yetkililer, Kaşıkçı’nın vücut parçalarının üç günlük bir süreç içerisinde kısım kısım yakıldığını anlattı.

Haberde, söz konusu Türk yetkililerin, Suudi Arabistan’dan gelen infaz timinin Kaşıkçı’yı vahşice öldürdükten sonra duvara yapıştırdıkları bir tablonun arkasında Kaşıkçı’ya ait kan izleri bulduğu aktarıldı.

EMNİYET RAPORU ORTAYA ÇIKMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Kaşıkçı’nın öldürülmesinin ardından yürütülen soruşturma devam ederken, ortaya çıkan her yeni detay ve ihbarı incelemeye devam eden emniyet yetkilileri, söz konusu dev fırında bir ceset yakılmış olması halinde DNA’dan tek bir zerre bile kalmayacağına vurgu yapmıştı.

Kaşıkçı’yı öldüren infaz timinin, cinayetin ardından 32 kilogram çiğ et sipariş ettiği restoranın yetkilileri, konuyla ilgili tüm detayları soruşturmayı yürüten yetkililerle paylaştıklarını açıklamıştı.

KAŞIKÇI CİNAYETİ

Evlilik işlemleriyle ilgili olarak kağıt işlerini halletmek üzere 2 Ekim 2018’de ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğuna giden Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan’dan gönderilen infaz timince vahşice öldürülerek parçalara ayrılmıştı.

Cinayeti uzun süre inkâr eden Suudi Arabistanlı yetkililer Cemal Kaşıkçı’nın konsoloslukta kısa bir süre kalarak buradan ayrıldığını açıklamış olsa da, günbegün ortaya çıkan deliller doğrultusunda köşeye sıkışarak 20 Ekim 2018’de vahşi cinayeti itiraf etmek zorunda kalmıştı.

Kaşıkçı’nın cinayet emrinin Suudi Arabistan’ın üst düzey yetkililerince verildiğinin anlaşıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı duruşu sayesinde geri adım atan Suudi Arabistan, Türkiye’nin “cinayet zanlılarının İstanbul’da yargılanması” talebini reddetmişti.

ABD Senatosu ise, ABD Başkanı Donald Trump’ın 110 milyar dolarlık anlaşmayı kaybetmemek adına sergilediği yoğun direnişe rağmen, Cemal Kaşıkçı cinayetinden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı sorumlu tutan tasarıyı 13 Aralık 2018’de kabul etmişti.