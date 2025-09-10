Cesetleri çürümüş halde bulunmuştu: Anne ile minik kızının katili tanıdık çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beylikbağı Mahallesi 302. Sokak'taki 4 katlı binanın üçüncü katında ikamet eden D.B. (50) ile 5 yaşındaki H.N.A'nın dün evde ölü bulunmasına ilişkin çalışma başlattı.

Olay yerinde yapılan incelemelerde, D.B. ile kızının kesici aletle öldürüldüğü belirlendi.

Yapılan araştırmalar sonucu, cinayetlerin şüphelisinin, ölen kadının 15 yaşındaki oğlu M.İ.G. olduğu tespit edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edilen M.İ.G, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

OLAY

Beylikbağı Mahallesi 302. Sokak'ta dün D.B'den bir süredir haber alamayan yakınlarının ihbarıyla eve giren ekipler, kadın ile 5 yaşındaki kız çocuğu H.N.A'nın çürümüş haldeki cesetleriyle karşılaşmıştı.

Polis ekipleri, evin uzun süredir kapalı olduğu ve içeriden kötü koku yayıldığı bilgisi üzerine maske ve eldivenle detaylı inceleme yapmış, cesetler, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Gebze Adli Tıp Morgu'na kaldırılmıştı.

Kadının boşandığı ve biri 15 yaşında erkek olmak üzere iki çocuğunun bulunduğu öğrenilmişti.