Çeşitli illerdeki birliklerden gönderilen askeri araçlar, Suriye sınırına ulaştı

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen askeri araçlardan oluşan konvoy polis ekiplerinin eskortluğunda Kilis'in Elbeyli ilçesine geldi.
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçların, sınıra konuşlandırılacakları öğrenildi.
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