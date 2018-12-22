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Çeşitli illerdeki birliklerden gönderilen askeri araçlar, Suriye sınırına ulaştı

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen zırhlı araçlar Kilis'e ulaştı.

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Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen askeri araçlardan oluşan konvoy polis ekiplerinin eskortluğunda Kilis'in Elbeyli ilçesine geldi.

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçların, sınıra konuşlandırılacakları öğrenildi. 

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