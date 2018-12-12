Çeşitli illerden gönderilen obüs ve tank yüklü tırlar ile personel taşıyıcılar Kilis'e ulaştı
Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye olarak gönderilen zırhlı araçlar ve personel taşıyıcı askeri araçlar Kilis'e vardı.
- AA
Çeşitli birliklerden gönderilen aralarında obüs ve tank yüklü tırların da bulunduğu askeri araçlardan oluşan konvoy, Elbeyli ilçesine geldi.
Jandarmanın güvenlik önlemleri altında sevk edilen araçların, Suriye sınırında konuşlu bulunan askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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