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Çeşitli suçlardan aranan 831 kişi gözaltına alındı

Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 831 kişi yakalandı.

AA19 Ocak 2024 Cuma 11:28 - Güncelleme:
Çeşitli suçlardan aranan 831 kişi gözaltına alındı
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Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 831 kişinin yakalandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 12-18 Ocak tarihlerinde emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 2, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 29, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 29, 5 yıla kadar hapis cezası olan 326, ifadeye yönelik aranan 445 şüpheli olmak üzere 831 kişi yakalandı.

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