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Çeşme'de orkinos yakalama turnuvası düzenlendi

Tuna Masters Alaçatı 2018 Turnuvası'na katılan 62 tekne, karaya mavi kanat orkinos balığı çıkarmak için yarıştı.

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Sabahın erken saatlerinde Alaçatı Port Limanı'ndan denize açılan teknelerden 3'ü, mavi kanat orkinos ile döndü. Murat Sungurtekin ve Mehmet Dönmez'den oluşan Fes Fish ekibi 118 kilogramlık balık yakaladı.
 
Alaçatı International Fishing Tournament ismiyle 11 yıldır düzenlenen ve bu yıl Tuna Masters Alaçatı adını alan turnuvanın organizatörleriden Murat İyriboz, yaptığı açıklamada, "Bu aşkı paylaşmak ve büyütmek için yola çıktık. Birlikte nice güzel dostluklara ve paylaşımlara imza attık." dedi. 
 
Amatör ruh ve profesyonel ekip çalışmasıyla çalıştıklarını belirten İyriboz, Türk amatör balıkçılarının dünya çapındaki avlaklarda ve maceralarda hak ettiği yeri almasını sağladıklarını aktardı. 
 
Turnuva, 7 Ekim'de avlanma sonuçlarına göre tamamlanacak ve dereceye giren ekipler ödüllendirilecek. 

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